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Земельные участки в Коропион, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки в Коропион, Греция
Земельные участки
Коропион, Греция
4 250 м²
€ 550,000
Code: 1164 - Kropias FOR SALE Plot of 4250 sq.m., ideal for residential or tourist unit and …
Земельные участки 1 комната в Коропион, Греция
Земельные участки 1 комната
Коропион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 780 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подве…
Земельные участки 1 комната в Коропион, Греция
Земельные участки 1 комната
Коропион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается земельный участок площадью 440 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подве…
Земельные участки 1 комната в Коропион, Греция
Земельные участки 1 комната
Коропион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 455 кв.м. в Аттике. Имеет вид на горы. Зем…
Земельные участки 1 комната в Коропион, Греция
Земельные участки 1 комната
Коропион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 54,000
Продается земельный участок площадью 1500 кв.м. в Аттике. Участок расположен в районе Коропи…
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