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Земельные участки в Корони, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Корони, Греция
Земельные участки 1 комната
Корони, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 175,000
Участок находится в городе Коронив Месинии на побережье залива Месиниакос крупный морской ку…
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