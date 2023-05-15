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Земельные участки с видом на море в Коринос, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земельн…
Земельные участки 1 комната в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 450 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 10952 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колод…
Земельные участки 1 комната в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 450 кв.м. на Олимпийской Ривьере.Земельный участок не п…
Земельные участки 1 комната в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 950,000
Продается земельный участок площадью 9735 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
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