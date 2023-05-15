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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Катерини
Коринос
Земельные участки с видом на горы в Коринос, Греция
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25 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
1
1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земельн…
0
0
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0
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
1
1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земельн…
0
0
Рекомендовать
0
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
1
1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земельн…
0
0
Рекомендовать
0
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
1
1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
0
0
Рекомендовать
0
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
1
1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 6250 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на горы
0
0
Рекомендовать
0
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
1
1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на горы
0
0
Рекомендовать
0
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
1
1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 900 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории с возмо…
0
0
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0
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
1
1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 469 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
0
0
Рекомендовать
0
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
1
1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 1398 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
0
0
Рекомендовать
0
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
1
1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 590 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
0
0
Рекомендовать
0
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
1
1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
0
0
Рекомендовать
0
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
1
1
€ 60,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
0
0
Рекомендовать
0
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
1
1
€ 60,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 400 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
0
0
Рекомендовать
0
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
1
1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
0
0
Рекомендовать
0
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
1
1
€ 45,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 200 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
0
0
Рекомендовать
0
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
1
1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 450 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
0
0
Рекомендовать
0
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
1
1
€ 130,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 900 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
0
0
Рекомендовать
0
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
1
1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории строе…
0
0
Рекомендовать
0
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
1
1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
0
0
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0
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
1
1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 10952 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колод…
0
0
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0
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
1
1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
0
0
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0
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
1
1
€ 35,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 5180 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
0
0
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0
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
1
1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 450 кв.м. на Олимпийской Ривьере.Земельный участок не п…
0
0
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0
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
1
1
€ 40,000
Продается земельный участок площадью 468 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
0
0
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0
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
1
1
€ 950,000
Продается земельный участок площадью 9735 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
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