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Земельные участки с видом на горы в Коринос, Греция

25 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земельн…
Земельные участки 1 комната в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земельн…
Земельные участки 1 комната в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земельн…
Земельные участки 1 комната в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
Земельные участки 1 комната в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 6250 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на горы
Земельные участки 1 комната в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на горы
Земельные участки 1 комната в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 900 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории с возмо…
Земельные участки 1 комната в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 469 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 1398 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 590 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
Земельные участки 1 комната в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 60,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
Земельные участки 1 комната в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 60,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 400 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
Земельные участки 1 комната в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 45,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 200 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
Земельные участки 1 комната в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 450 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 130,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 900 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
Земельные участки 1 комната в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории строе…
Земельные участки 1 комната в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 10952 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колод…
Земельные участки 1 комната в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
Земельные участки 1 комната в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 35,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 5180 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
Земельные участки 1 комната в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 450 кв.м. на Олимпийской Ривьере.Земельный участок не п…
Земельные участки 1 комната в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 40,000
Продается земельный участок площадью 468 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 950,000
Продается земельный участок площадью 9735 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
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