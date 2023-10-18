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Земельные участки в Коринос, Греция

24 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€140,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земельн…
€100,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земельн…
€100,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земельн…
€100,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
€800,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6250 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на горы
€160,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на горы
€200,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 1
Площадь 414 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 414 кв.м у подножья Олимпийской ривьеры. Участок находи…
€90,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 900 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории с возмо…
€180,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 469 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€120,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1398 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€300,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 590 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€200,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
€100,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6100 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€50,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€100,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 780 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€215,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 450 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€120,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 900 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
€130,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории строе…
€80,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€70,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 1
Площадь 10 952 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10952 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колод…
€150,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
€130,000
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 607 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
€150,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 9735 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€950,000
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