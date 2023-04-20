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  5. Kordelio - Evosmos Municipality

Земельные участки в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция

16 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 220 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
Земельные участки 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 96000 кв.м. в Салониках. На территории строение, подвед…
Земельные участки 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, …
Земельные участки 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 140 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
Земельные участки 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается земельный участок площадью 323 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
Земельные участки 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 427 кв.м. в Салониках. На территории подве…
Земельные участки 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 170 кв.м. в Салониках. На территории подве…
Земельные участки 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 1880 кв.м. в Салониках. На территории с возможностью по…
Земельные участки 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,100,000
Продается земельный участок площадью 2650 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
Земельные участки 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается земельный участок площадью 7414 кв.м. в Салониках. На территории колодец, подведен…
Земельные участки 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 1266 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
Земельные участки 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 664 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
Земельные участки 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 7720 кв.м. в Салониках. На территории с возможностью по…
Земельные участки 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается участок площадью 5,870 кв.м., расположенный рядом с промышленным комплексом ESSO P…
Земельные участки 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 280 кв.м. в Салониках. На территории строение, подведен…
Земельные участки 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,900,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 3000 кв.м. в Салониках. На территории подв…
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