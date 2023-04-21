Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Восточная Македония и Фракия
  5. дим Комотини

Земельные участки в Комотини, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в дим Комотини, Греция
Земельные участки 1 комната
дим Комотини, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается земельный участок площадью 314 кв.м. в Комотини. На территории строение, подведена…
Realting.com
Перейти