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Земельные участки в koinoteta tourlotes, Греция

12 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Мохлос, Греция
Земельные участки 1 комната
Мохлос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 9000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Мохлос, Греция
Земельные участки 1 комната
Мохлос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 8080 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Мохлос, Греция
Земельные участки 1 комната
Мохлос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается земельный участок площадью 2135 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Мохлос, Греция
Земельные участки 1 комната
Мохлос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 1438 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Мохлос, Греция
Земельные участки 1 комната
Мохлос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 1369 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Мохлос, Греция
Земельные участки 1 комната
Мохлос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается земельный участок площадью 13000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Мохлос, Греция
Земельные участки 1 комната
Мохлос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается земельный участок площадью 55000 кв.м. на острове Крит. На территории строение, по…
Земельные участки 1 комната в Мохлос, Греция
Земельные участки 1 комната
Мохлос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Мохлос, Греция
Земельные участки 1 комната
Мохлос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается земельный участок площадью 6416 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Мохлос, Греция
Земельные участки 1 комната
Мохлос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 267,000
Продается земельный участок площадью 9700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Мохлос, Греция
Земельные участки 1 комната
Мохлос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 107,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 5064 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Мохлос, Греция
Земельные участки 1 комната
Мохлос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 43,000
Продается земельный участок площадью 8277 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
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