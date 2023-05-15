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Земельные участки с видом на горы в koinoteta seteias, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Agia Fotia, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Fotia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 4933 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Agia Fotia, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Fotia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 195,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается земельный участок 19454 кв.м. в регионе Сития на острове Крит. На участке есть воз…
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