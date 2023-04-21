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Земельные участки в koinoteta roussas ekklesias, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Roussa Ekklisia, Греция
Земельные участки 1 комната
Roussa Ekklisia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 15165 кв.м. на острове Крит. На территории с возможност…
Земельные участки 1 комната в Roussa Ekklisia, Греция
Земельные участки 1 комната
Roussa Ekklisia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 23000 кв.м. на острове Крит. На территории колодец, под…
Земельные участки 1 комната в Roussa Ekklisia, Греция
Земельные участки 1 комната
Roussa Ekklisia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 174,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2700 кв.м. на острове Крит. На территории …
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