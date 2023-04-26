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Земельные участки в koinoteta phournes, Греция

9 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается земельный участок площадью 40085 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается земельный участок площадью 25638 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается земельный участок площадью 28045 кв.м. на острове Крит. На территории с возможност…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 860,000
Продается земельный участок площадью 13200 кв.м. на острове Крит. На территории подведено эл…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается земельный участок площадью 24233 кв.м. на острове Крит. На территории с возможност…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 100000 кв.м. на острове Крит. Имеет вид на море, на гор…
Земельные участки 1 комната в Fourni, Греция
Земельные участки 1 комната
Fourni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 5015 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Fourni, Греция
Земельные участки 1 комната
Fourni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 25,000
Продается земельный участок площадью 1617 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
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