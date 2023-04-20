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Земельные участки с видом на море в koinoteta peukon, Греция

6 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Пилалимата, Греция
Земельные участки 1 комната
Пилалимата, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 37000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Пилалимата, Греция
Земельные участки 1 комната
Пилалимата, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Аналипси, Греция
Земельные участки 1 комната
Аналипси, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается земельный участок площадью 5547 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Пилалимата, Греция
Земельные участки 1 комната
Пилалимата, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Предлагается в продажу участок на Крите. Участок 2.000m2, в рамках городского плана и есть в…
Земельные участки 1 комната в Пилалимата, Греция
Земельные участки 1 комната
Пилалимата, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Предлагается в продажу участок на Крите. Участок 1.000 кв.м, в рамках городского плана и ест…
Земельные участки 1 комната в Пилалимата, Греция
Земельные участки 1 комната
Пилалимата, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,490,000
Продается земельный участок площадью 96000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
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