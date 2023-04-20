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Земельные участки с видом на море в koinoteta palaikastrou, Греция

7 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Sitia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Roussa Ekklisia, Греция
Земельные участки 1 комната
Roussa Ekklisia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 23000 кв.м. на острове Крит. На территории колодец, под…
Земельные участки 1 комната в Палекастрон, Греция
Земельные участки 1 комната
Палекастрон, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается земельный участок площадью 10447 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Sitia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Sitia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 525,000
Продается земельный участок площадью 35000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Sitia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Палекастрон, Греция
Земельные участки 1 комната
Палекастрон, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
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