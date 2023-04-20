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Земельные участки в koinoteta neapoleos, Греция

6 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается земельный участок площадью 150000 кв.м. на острове Крит
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 35,000
Продается земельный участок площадью 116 кв.м. на острове Крит. На территории строение
Земельные участки 1 спальня в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 спальня
District of Agios Nikolaos, Греция
100 000 м²
€ 200,000
Участок Лассити Амигдалия 100 000 м ², 24 акра в деревне, даже, земля с оливковыми деревьями…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Продается земельный участок площадью 18865 кв.м. на острове Крит. На территории с возможност…
Земельные участки 1 комната в Неаполис, Греция
Земельные участки 1 комната
Неаполис, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 14144 кв.м. на острове Крит. На территории с возможност…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Продается земельный участок площадью 2500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
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