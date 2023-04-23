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Realting.com
Греция
Крит
периферия Крит
District of Agios Nikolaos
Земельные участки с видом на море в koinoteta milatou, Греция
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35 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 4100 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 2600 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 5859 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 59,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 245,000
Продается земельный участок площадью 10061 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 4005 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 145,000
Продается земельный участок площадью 4006 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 16000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 4800 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 650 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 6691 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 67,000
Продается земельный участок площадью 480 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 950,000
Продается земельный участок площадью 21582 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 330,000
Продается земельный участок площадью 43000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 256,000
Продается земельный участок площадью 6150 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 120,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4205 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 140,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1150 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 8500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 2700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 565,000
Продается земельный участок площадью 18000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 11000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 2600 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 593 кв.м. на острове Крит. На территории с возможностью…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 2744 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
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