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Земельные участки в koinoteta louma, Греция

6 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 7063 кв.м. на острове Крит
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 30,000
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Epano Luma, Греция
Земельные участки 1 комната
Epano Luma, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Epano Luma, Греция
Земельные участки 1 комната
Epano Luma, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 95,000
Продается земельный участок площадью 1650 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
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