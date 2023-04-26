Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит
  5. District of Agios Nikolaos

Земельные участки с видом на горы в koinoteta limnon, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Limnes, Греция
Земельные участки 1 комната
Limnes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 25,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 370 кв.м. на острове Крит. На территории п…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 38,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 745 кв.м. на острове Крит. На территории с…
Realting.com
Перейти