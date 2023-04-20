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Земельные участки в koinoteta latsidas, Греция

7 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Latsida, Греция
Земельные участки 1 комната
Latsida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 178,500
Продается огорожденный земельный участок площадью 968 кв.м. на острове Крит. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Latsida, Греция
Земельные участки 1 комната
Latsida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 638 кв.м. на острове Крит. На территории п…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 20,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 31,000
Продается земельный участок площадью 915 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Latsida, Греция
Земельные участки 1 комната
Latsida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 573 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Latsida, Греция
Земельные участки 1 комната
Latsida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Latsida, Греция
Земельные участки 1 комната
Latsida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 2881 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
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