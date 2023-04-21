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Земельные участки в koinoteta kastellianon, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Tsoutsouros, Греция
Земельные участки 1 комната
Tsoutsouros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Крит
Земельные участки 1 комната в Tsoutsouros, Греция
Земельные участки 1 комната
Tsoutsouros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 17000000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена…
Земельные участки 1 комната в Tsoutsouros, Греция
Земельные участки 1 комната
Tsoutsouros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 870,000
Продается земельный участок площадью 8700 кв.м. на острове Крит. Имеет великолепный вид на море
Земельные участки 1 комната в Tsoutsouros, Греция
Земельные участки 1 комната
Tsoutsouros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 104 кв.м. на острове Крит. На территории с возможностью…
Земельные участки 1 комната в Tsoutsouros, Греция
Земельные участки 1 комната
Tsoutsouros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается земельный участок площадью 200000 кв.м. на острове Крит. Имеет великолепный
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