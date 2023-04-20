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Земельные участки с видом на горы в koinoteta hagiou antoniou, Греция

12 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 60000 кв.м. на острове Крит. На территории с возможност…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 10800 кв.м. на острове Крит. Имеет вид на море, на горы
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 69,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4189 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 439 кв.м. на острове Крит. На территории п…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается земельный участок площадью 1247 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается земельный участок площадью 19700 кв.м. на острове Крит. На территории строение, по…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 8756 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 1584 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 7657 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 6218 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 4336 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается земельный участок площадью 3854 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
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