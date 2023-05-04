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Земельные участки в koinoteta exo lakkonion, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 15990 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 9000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
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