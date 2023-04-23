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Realting.com
Греция
Крит
периферия Крит
District of Agios Nikolaos
Земельные участки с видом на море в koinoteta elountas, Греция
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36 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната
Elounda, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 29981 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 3460 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 4400 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 23373 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 62,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2200 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 102,000
Продается земельный участок площадью 2500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается земельный участок площадью 5340 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 480,000
Продается земельный участок площадью 8200 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Elounda, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,990,000
Продается земельный участок площадью 36000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Elounda, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 4963 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 5850 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 900,000
Продается земельный участок площадью 7640 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 1416 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Пано Элунда, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 3795 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната
Пано Элунда, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 140,000
Продается земельный участок площадью 2017 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 4860 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 690,000
Продается земельный участок площадью 3350 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Elounda, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 275,000
Продается земельный участок площадью 290 кв.м. на острове Крит. На территории подведено элек…
Земельные участки 1 комната
Elounda, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 330,000
Продается земельный участок площадью 4050 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 290,000
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 175,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 295 кв.м. на острове Крит. На территории п…
Земельные участки 1 комната
Elounda, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 320,000
Продается земельный участок площадью 8700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 165,000
Продается земельный участок площадью 2254 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Пано Элунда, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 4060 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Пано Элунда, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 1610 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1584 кв.м. на острове Крит. На территории …
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