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Земельные участки в koinoteta elountas, Греция

70 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 2535 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 4004 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Elounda, Греция
Земельные участки 1 комната
Elounda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается земельный участок площадью 27671 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 12178 кв.м. на острове Крит. На территории с возможност…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 375,000
Продается земельный участок площадью 6161 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 375,000
Продается земельный участок площадью 4014 кв.м. на острове Крит
Земельные участки 1 комната в Elounda, Греция
Земельные участки 1 комната
Elounda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 246,000
Продается земельный участок площадью 2615 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается земельный участок площадью 2235 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Пано Элунда, Греция
Земельные участки 1 комната
Пано Элунда, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается земельный участок площадью 8512 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 42000 кв.м. на острове Крит. На территории строение, по…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 2113 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Пано Элунда, Греция
Земельные участки 1 комната
Пано Элунда, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 3399 кв.м. на острове Крит. На территории строение, под…
Земельные участки 1 комната в Пано Элунда, Греция
Земельные участки 1 комната
Пано Элунда, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается земельный участок площадью 11228 кв.м. на острове Крит. На территории с возможност…
Земельные участки 1 комната в Elounda, Греция
Земельные участки 1 комната
Elounda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 29981 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 3460 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 4400 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 23373 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 62,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2200 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Пано Элунда, Греция
Земельные участки 1 комната
Пано Элунда, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 82,000
Продается земельный участок площадью 2900 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 102,000
Продается земельный участок площадью 2500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается земельный участок площадью 5340 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 8866 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Elounda, Греция
Земельные участки 1 комната
Elounda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 5300 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 7857 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 953 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Elounda, Греция
Земельные участки 1 комната
Elounda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается земельный участок площадью 1285 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Пано Элунда, Греция
Земельные участки 1 комната
Пано Элунда, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 1924 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,600,000
Продается земельный участок площадью 68000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 480,000
Продается земельный участок площадью 8200 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Elounda, Греция
Земельные участки 1 комната
Elounda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,990,000
Продается земельный участок площадью 36000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
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