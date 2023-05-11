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Земельные участки с видом на горы в koinoteta broucha, Греция

8 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 40,000
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 300,000
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 12,800,000
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 347,000
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,830,000
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 280,000
Земельные участки 1 комната в Vrouchas, Греция
Земельные участки 1 комната
Vrouchas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,450,000
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