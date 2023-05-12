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Realting.com
Греция
Крит
периферия Крит
District of Agios Nikolaos
Земельные участки с видом на море в koinoteta brachasiou, Греция
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31 объект найдено
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Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
€ 119,000
Продается земельный участок площадью 1654 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
1
1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 4040 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
1
1
€ 89,000
Продается земельный участок площадью 2375 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
1
1
€ 380,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
1
1
€ 600,000
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
1
1
€ 103,000
Продается земельный участок площадью 2406 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
1
1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 3750 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
1
1
€ 85,000
Продается земельный участок площадью 4098 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
1
1
€ 1,600,000
Продается участок площадью 17.500кв.м на Крите. Участок может построить жилой дом площадью 3…
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
1
1
€ 400,000
Продается участок площадью 7200 кв.м на Крите. Участок может построить жилой дом площадью 29…
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
1
1
€ 750,000
Продается земельный участок площадью 16500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
1
1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
1
1
€ 320,000
Продается земельный участок площадью 13000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
1
1
€ 1,600,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 14776 кв.м. на острове Крит. На территории…
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
1
1
€ 82,000
Продается земельный участок площадью 4007 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
1
1
€ 220,000
Продается земельный участок площадью 11000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
Agia Varvara, Греция
1
1
€ 320,000
Продается земельный участок площадью 12371 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
1
1
€ 220,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
1
1
€ 550,000
Продается земельный участок площадью 100000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
1
1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 2066 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
1
1
€ 900,000
Продается земельный участок площадью 9000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Agia Varvara, Греция
1
1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 340 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Agia Varvara, Греция
1
1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 300 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Agia Varvara, Греция
1
1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 679 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Agia Varvara, Греция
1
1
€ 78,000
Продается земельный участок площадью 300 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 10063 кв.м. на острове Крит. На территории с возможност…
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
1
1
€ 375,000
Продается земельный участок площадью 18000 кв.м. на острове Крит. На территории колодец, под…
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
1
1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
1
1
€ 1,400,000
Продается земельный участок площадью 5432 кв.м. на острове Крит. На территории строение, под…
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
1
1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 5071 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
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