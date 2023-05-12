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Земельные участки с видом на горы в koinoteta brachasiou, Греция

26 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 119,000
Продается земельный участок площадью 1654 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 4040 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 89,000
Продается земельный участок площадью 2375 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 85,000
Продается земельный участок площадью 4098 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается участок площадью 17.500кв.м на Крите. Участок может построить жилой дом площадью 3…
Земельные участки 1 комната в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается участок площадью 7200 кв.м на Крите. Участок может построить жилой дом площадью 29…
Земельные участки 1 комната в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается земельный участок площадью 16500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 320,000
Продается земельный участок площадью 13000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 220,000
Продается земельный участок площадью 11000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Agia Varvara, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Varvara, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 320,000
Продается земельный участок площадью 12371 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 220,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 230,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 7000 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Врахасион, Греция
Земельные участки 1 комната
Врахасион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 351 кв.м. на острове Крит. На территории строение. Имее…
Земельные участки 1 комната в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается земельный участок площадью 100000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комната в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 2066 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 900,000
Продается земельный участок площадью 9000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Agia Varvara, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Varvara, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 340 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Agia Varvara, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Varvara, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 679 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Agia Varvara, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Varvara, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 78,000
Продается земельный участок площадью 300 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Agia Varvara, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Varvara, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 110,000
Продается земельный участок площадью 1541 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 10063 кв.м. на острове Крит. На территории с возможност…
Земельные участки 1 комната в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается земельный участок площадью 5432 кв.м. на острове Крит. На территории строение, под…
Земельные участки 1 комната в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 5071 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 43,000
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
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