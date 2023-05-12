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Земельные участки с видом на горы в Kissamos Municipality, Греция

14 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Korfalonas, Греция
Земельные участки 1 комната
Korfalonas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 275 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Chrisoskalitissa, Греция
Земельные участки 1 комната
Chrisoskalitissa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Chrisoskalitissa, Греция
Земельные участки 1 комната
Chrisoskalitissa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Tsourouniana, Греция
Земельные участки 1 комната
Tsourouniana, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается земельный участок площадью 22000 кв.м. на острове Крит. На территории колодец, под…
Земельные участки 1 комната в Кисамос, Греция
Земельные участки 1 комната
Кисамос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 533 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Кисамос, Греция
Земельные участки 1 комната
Кисамос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 342 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Кисамос, Греция
Земельные участки 1 комната
Кисамос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 330 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Кисамос, Греция
Земельные участки 1 комната
Кисамос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 38,000
Продается земельный участок площадью 301 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Кисамос, Греция
Земельные участки 1 комната
Кисамос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 38,000
Продается земельный участок площадью 359 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Кисамос, Греция
Земельные участки 1 комната
Кисамос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 385 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Кисамос, Греция
Земельные участки 1 комната
Кисамос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 351 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в agios georgios, Греция
Земельные участки 1 комната
agios georgios, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Keramoti, Греция
Земельные участки 1 комната
Keramoti, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Keramoti, Греция
Земельные участки 1 комната
Keramoti, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
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