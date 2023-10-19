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Земельные участки в Kissamos Municipality, Греция

29 объектов найдено
Земельные участки в Кисамос, Греция
Земельные участки
Кисамос, Греция
Этот участок для продажи в Ханья, Крит расположен в живописной деревне Азогирас, в Киссамосе…
€100,000
Земельные участки в Кисамос, Греция
Земельные участки
Кисамос, Греция
Этот участок для продажи в Ханья, Крит расположен буквально перед пляжем Киссамос, одним из …
€750,000
Земельные участки в Святой Георгий, Греция
Земельные участки
Святой Георгий, Греция
Этот участок земли для продажи в Киссамосе Ханья Крит установлен в границах города и он имее…
€155,000
Земельные участки в Святой Георгий, Греция
Земельные участки
Святой Георгий, Греция
Это уникальный приморский участок земли для продажи в Кастелли Ханья Крит 16122,59 кв.м., с …
€2,50 млн
Земельные участки в Kaliviani, Греция
Земельные участки
Kaliviani, Греция
Это фантастическая земля для продажи в Грамвусе, Ханья, Крит. Участок расположен в районе Ки…
€65,000
Земельные участки в Кисамос, Греция
Земельные участки
Кисамос, Греция
Эта исключительная земля для продажи в Киссамосе, Ханья, предоставляет действительно уникаль…
€2,20 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Кисамос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Кисамос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1600 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€150,000
Земельные участки в Святой Георгий, Греция
Земельные участки
Святой Георгий, Греция
Фантастический участок на берегу моря для продажи в Кастелли, Киссамос, площадью 8271,05 кв.…
€850,000
Земельные участки в Святой Георгий, Греция
Земельные участки
Святой Георгий, Греция
Это большой участок под застройку в Ханье, расположенный в пределах деревни небольшой дереву…
€107,000
Земельные участки в Нопигия, Греция
Земельные участки
Нопигия, Греция
This seafront plot of land for sale in Kissamos Chania Crete is located right on the beach o…
€270,000
Земельные участки в Voulgaro, Греция
Земельные участки
Voulgaro, Греция
Этот красивый участок земли на Ханье Крит для продажи расположен в живописной деревне Малати…
€50,000
Земельные участки под аренду в Voulgaro, Греция
Земельные участки под аренду
Voulgaro, Греция
This amazing plot of land in Chania Crete for sale is located in the picturesque village of …
€60,000
Земельные участки под аренду в Святой Георгий, Греция
Земельные участки под аренду
Святой Георгий, Греция
Этот потрясающий участок земли в Ханье-Крит для продажи расположен в городе Киссамос, на зап…
€130,000
Земельные участки в Кисамос, Греция
Земельные участки
Кисамос, Греция
This is a fabulous seafront plot of land in Kissamos Chania Crete for sale, located in the a…
€299,000
Земельные участки под аренду в Святой Георгий, Греция
Земельные участки под аренду
Святой Георгий, Греция
This beautiful plot of land in Kissamos Chania Crete for sale is located in the town of Kast…
€110,000
Земельные участки в Нопигия, Греция
Земельные участки
Нопигия, Греция
This plot of land for sale in Chania is located in the village of Plakalona, between Kissamo…
€75,000
Земельные участки в Нопигия, Греция
Земельные участки
Нопигия, Греция
This plot for sale in the area of Kissamos in Chania, is located in the village of Plakalona…
€100,000
Земельные участки в Нопигия, Греция
Земельные участки
Нопигия, Греция
This plot for sale in the area of Kissamos in Chania, is located in the village of Plakalona…
€120,000
Земельные участки в Кисамос, Греция
Земельные участки
Кисамос, Греция
Plot of land for sale in Kissamos, Chania with a total surface of 110,000 sqms. The plot is …
€2,20 млн
Земельные участки в Кисамос, Греция
Земельные участки
Кисамос, Греция
Этот инвестиционный участок для продажи в Киссамосе, Ханья, имеет площадь 40 000 кв.м и очен…
€3,75 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Chrisoskalitissa, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Chrisoskalitissa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€350,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Tsourouniana, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Tsourouniana, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 22000 кв.м. на острове Крит. На территории колодец, под…
€650,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Кисамос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Кисамос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 533 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€70,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Кисамос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Кисамос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 955 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€356,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Кисамос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Кисамос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2130 кв.м. на острове Крит. На территории …
€680,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kallergiana, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kallergiana, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1360 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€80,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kallergiana, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kallergiana, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 308 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€80,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Нопигия, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Нопигия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4115 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€140,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Keramoti, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Keramoti, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2500 кв.м. на острове Крит. На территории …
€210,000
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