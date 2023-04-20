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Земельные участки в Кисамос, Греция

22 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Korfalonas, Греция
Земельные участки 1 комната
Korfalonas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 1600 кв.м. на острове Крит
Земельные участки в Кисамос, Греция
Земельные участки
Кисамос, Греция
€ 850,000
Фантастический участок на берегу моря для продажи в Кастелли, Киссамос, площадью 8271,05 кв.…
Земельные участки в Кисамос, Греция
Земельные участки
Кисамос, Греция
€ 107,000
Это большой участок под застройку в Ханье, расположенный в пределах деревни небольшой дереву…
Земельные участки в Кисамос, Греция
Земельные участки
Кисамос, Греция
€ 130,000
Этот потрясающий участок земли в Ханье-Крит для продажи расположен в городе Киссамос, на зап…
Земельные участки в Кисамос, Греция
Земельные участки
Кисамос, Греция
€ 299,000
This is a fabulous seafront plot of land in Kissamos Chania Crete for sale, located in the a…
Земельные участки в Кисамос, Греция
Земельные участки
Кисамос, Греция
€ 399,000
Это эксклюзивный участок земли на набережной для продажи в Киссамос Ханья Крит, расположенны…
Земельные участки в Кисамос, Греция
Земельные участки
Кисамос, Греция
€ 85,000
This beautiful plot of land in Kissamos Chania Crete for sale is located in the town of Kast…
Земельные участки в Кисамос, Греция
Земельные участки
Кисамос, Греция
€ 2,200,000
Plot of land for sale in Kissamos, Chania with a total surface of 110,000 sqms. The plot is …
Земельные участки в Кисамос, Греция
Земельные участки
Кисамос, Греция
€ 3,750,000
Этот инвестиционный участок для продажи в Киссамосе, Ханья, имеет площадь 40 000 кв.м и очен…
Земельные участки 1 комната в Korfalonas, Греция
Земельные участки 1 комната
Korfalonas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 275 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Кисамос, Греция
Земельные участки 1 комната
Кисамос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 533 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Кисамос, Греция
Земельные участки 1 комната
Кисамос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 342 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Кисамос, Греция
Земельные участки 1 комната
Кисамос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 330 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Кисамос, Греция
Земельные участки 1 комната
Кисамос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 356,000
Продается земельный участок площадью 955 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Кисамос, Греция
Земельные участки 1 комната
Кисамос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2130 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Кисамос, Греция
Земельные участки 1 комната
Кисамос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 38,000
Продается земельный участок площадью 359 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Кисамос, Греция
Земельные участки 1 комната
Кисамос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 38,000
Продается земельный участок площадью 301 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Кисамос, Греция
Земельные участки 1 комната
Кисамос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 38,000
Продается земельный участок площадью 359 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Кисамос, Греция
Земельные участки 1 комната
Кисамос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 385 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Кисамос, Греция
Земельные участки 1 комната
Кисамос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 351 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Kallergiana, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallergiana, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 1360 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Kallergiana, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallergiana, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 308 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
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