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Земельные участки в Килкис, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Микрокамбос, Греция
Земельные участки 1 комната
Микрокамбос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 20,000
Продается земельный участок площадью 820 кв.м. в северной Греции. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Kato Poroia, Греция
Земельные участки 1 комната
Kato Poroia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 49,000
Продается земельный участок площадью 1500 кв.м. в Серресе. На территории с возможностью пост…
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