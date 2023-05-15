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Земельные участки с видом на горы в Кератея, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Кератея, Греция
Земельные участки 1 комната
Кератея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 131,000
Земельный участок находится в райском уголке Анависсос -прибрежном поселке в южно-восточной …
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