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Земельные участки в Кефалос, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Kamari, Греция
Земельные участки 1 комната
Kamari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Выставляется на продажу уникальный прибрежный объект недвижимости на острове Кос Участок с о…
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