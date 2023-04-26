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Земельные участки с видом на море в периферийная единица Кефалиния, Греция

7 объектов найдено
Земельные участки в периферия Ионические острова, Греция
Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
€ 750,000
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на Ионических островах. Имеет вид на море. …
Земельные участки в периферия Ионические острова, Греция
Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
580 м²
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 580 кв.м. на Ионических островах. На территории подведе…
Земельные участки в периферия Ионические острова, Греция
Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 27200 кв.м. в Кефалонии. Имеет великолепный вид на море…
Земельные участки в периферия Ионические острова, Греция
Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
€ 420,000
Продается земельный участок площадью 7318 кв.м. на Ионических островах. Имеет великолепный в…
Земельные участки 1 комната в Katochori, Греция
Земельные участки 1 комната
Katochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 27200 кв.м. в Кефалонии. Имеет великолепный вид на море…
Земельные участки 1 комната в Chaliotata, Греция
Земельные участки 1 комната
Chaliotata, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается земельный участок площадью 6113 кв.м. в Кефалонии. На территории подведена вода, п…
Земельные участки 1 комната в Фискардо, Греция
Земельные участки 1 комната
Фискардо, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 650 кв.м. в Кефалонии. Имеет великолепный вид на море, …
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