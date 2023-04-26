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Земельные участки в периферийная единица Кефалиния, Греция

21 объект найдено
Земельные участки в периферия Ионические острова, Греция
Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
3 600 м²
€ 500,000
Участок расположен в районе Ассос, в префектуре Коринтия
Земельные участки в периферия Ионические острова, Греция
Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
€ 1,200,000
Земельный участок в которым есть возможность построит 1900 кв.м расположен в районе Врахати
Земельные участки в периферия Ионические острова, Греция
Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
176 000 м²
€ 5,000,000
Предлагается на продажу эксклюзивный объект недвижимости - необитаемый остров София в состав…
Земельные участки в периферия Ионические острова, Греция
Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
€ 750,000
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на Ионических островах. Имеет вид на море. …
Земельные участки в периферия Ионические острова, Греция
Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
580 м²
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 580 кв.м. на Ионических островах. На территории подведе…
Земельные участки в периферия Ионические острова, Греция
Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 14000 кв.м. в Кефалонии. Участок расположен в Ливади, Кефалония
Земельные участки в периферия Ионические острова, Греция
Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 3110 кв.м. в Кефалонии. На территории колодец, подведен…
Земельные участки в периферия Ионические острова, Греция
Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 27200 кв.м. в Кефалонии. Имеет великолепный вид на море…
Земельные участки в периферия Ионические острова, Греция
Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
€ 420,000
Продается земельный участок площадью 7318 кв.м. на Ионических островах. Имеет великолепный в…
Земельные участки 1 комната в Katochori, Греция
Земельные участки 1 комната
Katochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 27200 кв.м. в Кефалонии. Имеет великолепный вид на море…
Земельные участки 1 комната в Katochori, Греция
Земельные участки 1 комната
Katochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 14000 кв.м. в Кефалонии. Участок расположен в Ливади, Кефалония
Земельные участки 1 комната в Ликсурион, Греция
Земельные участки 1 комната
Ликсурион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 3110 кв.м. в Кефалонии. На территории колодец, подведен…
Земельные участки в Markoulata, Греция
Земельные участки
Markoulata, Греция
€ 500,000
ID: # W101 - Префектура Кефалиния, Кефалония: ПРОДАЕТСЯ участок наклона 252см с длиной фасад…
Земельные участки 1 комната в Mesovounia, Греция
Земельные участки 1 комната
Mesovounia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 25,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 153 кв.м. на Ионических островах. На терри…
Земельные участки 1 комната в Poros, Греция
Земельные участки 1 комната
Poros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 74,500
Продается земельный участок площадью 530 кв.м. в Кефалонии. На территории подведена вода, по…
Земельные участки 1 комната в Lakithra, Греция
Земельные участки 1 комната
Lakithra, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 6681 кв.м. на острове Кефалонья в западной части Греции…
Земельные участки 1 комната в Chaliotata, Греция
Земельные участки 1 комната
Chaliotata, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается земельный участок площадью 6113 кв.м. в Кефалонии. На территории подведена вода, п…
Земельные участки 1 комната в Chaliotata, Греция
Земельные участки 1 комната
Chaliotata, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается земельный участок площадью 5491 кв.м. в Кефалонии. На территории подведена вода, п…
Земельные участки 1 комната в Фискардо, Греция
Земельные участки 1 комната
Фискардо, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 650 кв.м. в Кефалонии. Имеет великолепный вид на море, …
Земельные участки 1 комната в Thiramonas, Греция
Земельные участки 1 комната
Thiramonas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 1050 кв.м. в Кефалонии. На территории подведена вода, п…
Земельные участки 1 комната в Faraklata, Греция
Земельные участки 1 комната
Faraklata, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается земельный участок площадью 14700 кв.м. на Ионических островах. На территории с воз…
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