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Земельные участки в периферийная единица Кея-Кифнос, Греция

19 объектов найдено
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 340,000
Продается земельный участок площадью 8900 кв.м. в регионе Киклады. На территории подведена в…
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 3,750,000
Продается земельный участок площадью 22000 кв.м. на острове Миконос. На территории земельный…
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
5 500 м²
€ 950,000
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. в регионе Киклады. На территории подведена в…
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 1,600,000
Продается земельный участок площадью 7500 кв.м. в регионе Киклады. На территории подведена в…
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 74000 кв.м. в регионе Киклады. На территории строение, …
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 28284 кв.м. в регионе Киклады. На территории колодец. У…
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 500,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 8000 кв.м. на острове Миконос. На территор…
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 3,300,000
Продается земельный участок площадью 19259 кв.м. на острове Миконос. Имеет великолепный вид …
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 4167 кв.м. в регионе Киклады. На территории земельный у…
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 680,000
Продается земельный участок площадью 4925 кв.м. в регионе Киклады. На территории с возможнос…
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 600,000
Продается земельный участок площадью 1286 кв.м. в регионе Киклады. На территории подведена в…
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
400 м²
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. в регионе Киклады. На территории подведена во…
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. в регионе Киклады. На территории с возможно…
Земельные участки 1 комната в Лутра, Греция
Земельные участки 1 комната
Лутра, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Продается земельный участок площадью 4925 кв.м. в регионе Киклады. На территории с возможнос…
Земельные участки 1 комната в Лутра, Греция
Земельные участки 1 комната
Лутра, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 4167 кв.м. в регионе Киклады. На территории земельный у…
Земельные участки 1 комната в Дриопис, Греция
Земельные участки 1 комната
Дриопис, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 19795 кв.м. в регионе Киклады. На территории с возможно…
Земельные участки 1 комната в Дриопис, Греция
Земельные участки 1 комната
Дриопис, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается земельный участок площадью 187000 кв.м. в регионе Киклады. На территории строение,…
Земельные участки 1 комната в Лутра, Греция
Земельные участки 1 комната
Лутра, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. в регионе Киклады. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комната в Kanala, Греция
Земельные участки 1 комната
Kanala, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается земельный участок площадью 4200 кв.м. в регионе Киклады. На территории земельный у…
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