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Купить земельный участок с видом на море в Кавала, Греция

63 объекта найдено
Земельные участки 1 комнатав Потос, Греция
Земельные участки 1 комната
Потос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 5331 кв.м. на острове Тасос. На территории земельный уч…
Земельные участки 1 комнатав Скала Потамиас, Греция
Земельные участки 1 комната
Скала Потамиас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 5770 кв.м. на острове Тасос. На территории земельный уч…
Земельные участки 1 комнатав Скала Потамиас, Греция
Земельные участки 1 комната
Скала Потамиас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Продается земельный участок площадью 4098 кв.м. на острове Тасос. На территории земельный уч…
Земельные участкив Elaiochori, Греция
Земельные участки
Elaiochori, Греция
1 900 м²
€ 120,000
Eleitheres, Nea Peramos: участок 1900 кв.м. фасад. Расположен в сельской местности, у моря н…
Земельные участки 1 комнатав Кастро, Греция
Земельные участки 1 комната
Кастро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 28000 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комнатав Astrida, Греция
Земельные участки 1 комната
Astrida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. на острове Тасос. Участок находится недалеко…
Земельные участки 1 комнатав Мариес, Греция
Земельные участки 1 комната
Мариес, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
На острове Тасос, продается земельный участок с панорамным видом. Площадь участка 12000кв.м.…
Земельные участки 1 комнатав Кастро, Греция
Земельные участки 1 комната
Кастро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается участок земли, площадью 13000 кв.м на юге острова Тасос. Участок находится в 280 м…
Земельные участки 1 комнатав Айос-Георгиос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Георгиос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продаются два земельных участка площадью 350 кв.м и 821 кв.м, на острове Тасос. Участки нахо…
Земельные участки 1 комнатав Ормос Принос, Греция
Земельные участки 1 комната
Ормос Принос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 460,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 10500 кв.м. на острове Тасос. На территори…
Земельные участки 1 комнатав Скала Рахонио, Греция
Земельные участки 1 комната
Скала Рахонио, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 16000 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комнатав Скала Потамиас, Греция
Земельные участки 1 комната
Скала Потамиас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1250 кв.м. на острове Тасос. На территории…
Земельные участки 1 комнатав Тасос, Греция
Земельные участки 1 комната
Тасос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 1250 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комнатав Chrysi Ammoudia, Греция
Земельные участки 1 комната
Chrysi Ammoudia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 9200 кв.м. на острове Тасос. На территории подведено эл…
Земельные участки 1 комнатав Astrida, Греция
Земельные участки 1 комната
Astrida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,550,000
Продается земельный участок площадью 12788 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комнатав Рахони, Греция
Земельные участки 1 комната
Рахони, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 2200 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комнатав Ормос Принос, Греция
Земельные участки 1 комната
Ормос Принос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 35,000
Продается земельный участок площадью 380 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комнатав Chrysi Ammoudia, Греция
Земельные участки 1 комната
Chrysi Ammoudia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комнатав Chrysi Ammoudia, Греция
Земельные участки 1 комната
Chrysi Ammoudia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 245,000
Продается земельный участок площадью 1100 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комнатав Тасос, Греция
Земельные участки 1 комната
Тасос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 18250 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комнатав Скала Сотирос, Греция
Земельные участки 1 комната
Скала Сотирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается земельный участок площадью 1720 кв.м. на острове Тасос. Имеет вид на море, на горы…
Земельные участки 1 комнатав Скала Рахонио, Греция
Земельные участки 1 комната
Скала Рахонио, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 5365 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комнатав Chrysi Ammoudia, Греция
Земельные участки 1 комната
Chrysi Ammoudia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 536 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комнатав Тасос, Греция
Земельные участки 1 комната
Тасос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 171,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1100 кв.м. на острове Тасос. На территории…
Земельные участки 1 комнатав Скала Рахонио, Греция
Земельные участки 1 комната
Скала Рахонио, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 30,000
Продается земельный участок площадью 505 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комнатав Айос-Георгиос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Георгиос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 215,000
Продается земельный участок площадью 2240 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комнатав Astrida, Греция
Земельные участки 1 комната
Astrida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 4025 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комнатав Тасос, Греция
Земельные участки 1 комната
Тасос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 4099 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комнатав Kavala Prefecture, Греция
Земельные участки 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 340,000
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комнатав Скала Потамиас, Греция
Земельные участки 1 комната
Скала Потамиас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 485 кв.м. на острове Тасос. На территории …
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