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Земельные участки с видом на море в периферийная единица Кавала, Греция

65 объектов найдено
Земельные участки в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Продается земельный участок площадью 25000 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена в…
€ 360,000
Земельные участки в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Продается земельный участок площадью 23000 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена в…
€ 1,800,000
Земельные участки в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. в Кавале. Имеет вид на море
€ 650,000
Земельные участки в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Продается земельный участок площадью 6320 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
€ 1,100,000
Земельные участки в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Продается земельный участок площадью 6091 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
€ 1,100,000
Земельные участки в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Продается огорожденный земельный участок площадью 4100 кв.м. в Кавале. На территории подведе…
€ 600,000
Земельные участки в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Продается земельный участок площадью 12912 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена в…
€ 530,000
Земельные участки в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
€ 340,000
Земельные участки в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Продается земельный участок площадью 9200 кв.м. на острове Тасос. На территории подведено эл…
€ 350,000
Земельные участки в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Площадь 13 200 м²
Продается земельный участок площадью 12788 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена в…
€ 1,550,000
Земельные участки в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Продается огорожденный земельный участок площадью 1250 кв.м. на острове Тасос. На территории…
€ 350,000
Земельные участки в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Продается огорожденный земельный участок площадью 10500 кв.м. на острове Тасос. На территори…
€ 460,000
Земельные участки в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Продается земельный участок площадью 16000 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена в…
€ 300,000
Земельные участки в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Площадь 13 000 м²
Продается участок земли, площадью 13000 кв.м на юге острова Тасос. Участок находится в 280 м…
€ 600,000
Земельные участки в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Площадь 12 000 м²
На острове Тасос, продается земельный участок с панорамным видом. Площадь участка 12000кв.м.…
€ 320,000
Земельные участки в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Продается земельный участок площадью 4098 кв.м. на острове Тасос. На территории земельный уч…
€ 390,000
Земельные участки 1 комната в Потос, Греция
Земельные участки 1 комната
Потос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5331 кв.м. на острове Тасос. На территории земельный уч…
€ 200,000
Земельные участки 1 комната в Скала Потамиас, Греция
Земельные участки 1 комната
Скала Потамиас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5770 кв.м. на острове Тасос. На территории земельный уч…
€ 130,000
Земельные участки 1 комната в Скала Потамиас, Греция
Земельные участки 1 комната
Скала Потамиас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4098 кв.м. на острове Тасос. На территории земельный уч…
€ 390,000
Земельные участки в Elaiochori, Греция
Земельные участки
Elaiochori, Греция
Площадь 1 900 м²
Eleitheres, Nea Peramos: участок 1900 кв.м. фасад. Расположен в сельской местности, у моря н…
€ 120,000
Земельные участки 1 комната в Astrida, Греция
Земельные участки 1 комната
Astrida, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. на острове Тасос. Участок находится недалеко…
€ 200,000
Земельные участки 1 комната в Мариес, Греция
Земельные участки 1 комната
Мариес, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
На острове Тасос, продается земельный участок с панорамным видом. Площадь участка 12000кв.м.…
€ 320,000
Земельные участки 1 комната в Кастро, Греция
Земельные участки 1 комната
Кастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается участок земли, площадью 13000 кв.м на юге острова Тасос. Участок находится в 280 м…
€ 600,000
Земельные участки 1 комната в Ормос Принос, Греция
Земельные участки 1 комната
Ормос Принос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 10500 кв.м. на острове Тасос. На территори…
€ 460,000
Земельные участки 1 комната в Скала Рахонио, Греция
Земельные участки 1 комната
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 16000 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена в…
€ 300,000
Земельные участки 1 комната в Скала Потамиас, Греция
Земельные участки 1 комната
Скала Потамиас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1250 кв.м. на острове Тасос. На территории…
€ 350,000
Земельные участки 1 комната в Тасос, Греция
Земельные участки 1 комната
Тасос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1250 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
€ 300,000
Земельные участки 1 комната в Chrysi Ammoudia, Греция
Земельные участки 1 комната
Chrysi Ammoudia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 9200 кв.м. на острове Тасос. На территории подведено эл…
€ 350,000
Земельные участки 1 комната в Astrida, Греция
Земельные участки 1 комната
Astrida, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12788 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена в…
€ 1,550,000
Земельные участки 1 комната в Рахони, Греция
Земельные участки 1 комната
Рахони, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2200 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
€ 160,000
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