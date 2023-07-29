ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
9
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Недвижимость от собственников
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Недвижимость от собственников
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Земельные участки
Греция
Македонии и Фракии
периферия Восточная Македония и Фракия
Земельные участки с видом на море в периферийная единица Кавала, Греция
Очистить
65 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Продается земельный участок площадью 25000 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена в…
€ 360,000
Рекомендовать
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Продается земельный участок площадью 23000 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена в…
€ 1,800,000
Рекомендовать
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. в Кавале. Имеет вид на море
€ 650,000
Рекомендовать
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Продается земельный участок площадью 6320 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
€ 1,100,000
Рекомендовать
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Продается земельный участок площадью 6091 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
€ 1,100,000
Рекомендовать
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Продается огорожденный земельный участок площадью 4100 кв.м. в Кавале. На территории подведе…
€ 600,000
Рекомендовать
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Продается земельный участок площадью 12912 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена в…
€ 530,000
Рекомендовать
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
€ 340,000
Рекомендовать
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Продается земельный участок площадью 9200 кв.м. на острове Тасос. На территории подведено эл…
€ 350,000
Рекомендовать
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
13 200 м²
Продается земельный участок площадью 12788 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена в…
€ 1,550,000
Рекомендовать
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Продается огорожденный земельный участок площадью 1250 кв.м. на острове Тасос. На территории…
€ 350,000
Рекомендовать
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Продается огорожденный земельный участок площадью 10500 кв.м. на острове Тасос. На территори…
€ 460,000
Рекомендовать
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Продается земельный участок площадью 16000 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена в…
€ 300,000
Рекомендовать
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
13 000 м²
Продается участок земли, площадью 13000 кв.м на юге острова Тасос. Участок находится в 280 м…
€ 600,000
Рекомендовать
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
12 000 м²
На острове Тасос, продается земельный участок с панорамным видом. Площадь участка 12000кв.м.…
€ 320,000
Рекомендовать
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Продается земельный участок площадью 4098 кв.м. на острове Тасос. На территории земельный уч…
€ 390,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Потос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5331 кв.м. на острове Тасос. На территории земельный уч…
€ 200,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Скала Потамиас, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5770 кв.м. на острове Тасос. На территории земельный уч…
€ 130,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Скала Потамиас, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4098 кв.м. на острове Тасос. На территории земельный уч…
€ 390,000
Рекомендовать
Земельные участки
Elaiochori, Греция
1 900 м²
Eleitheres, Nea Peramos: участок 1900 кв.м. фасад. Расположен в сельской местности, у моря н…
€ 120,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Astrida, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. на острове Тасос. Участок находится недалеко…
€ 200,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Мариес, Греция
1
1
На острове Тасос, продается земельный участок с панорамным видом. Площадь участка 12000кв.м.…
€ 320,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Кастро, Греция
1
1
Продается участок земли, площадью 13000 кв.м на юге острова Тасос. Участок находится в 280 м…
€ 600,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Ормос Принос, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 10500 кв.м. на острове Тасос. На территори…
€ 460,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Скала Рахонио, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 16000 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена в…
€ 300,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Скала Потамиас, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1250 кв.м. на острове Тасос. На территории…
€ 350,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Тасос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1250 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
€ 300,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Chrysi Ammoudia, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 9200 кв.м. на острове Тасос. На территории подведено эл…
€ 350,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Astrida, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 12788 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена в…
€ 1,550,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Рахони, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2200 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
€ 160,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL