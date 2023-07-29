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Земельные участки с видом на горы в периферийная единица Кавала, Греция

55 объектов найдено
Земельные участки в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Продается земельный участок площадью 6320 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
€ 1,100,000
Земельные участки в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Продается земельный участок площадью 6091 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
€ 1,100,000
Земельные участки в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. в Кавале. На территории подведена вода, подв…
€ 800,000
Земельные участки в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Продается огорожденный земельный участок площадью 4100 кв.м. в Кавале. На территории подведе…
€ 600,000
Земельные участки в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Продается земельный участок площадью 12912 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена в…
€ 530,000
Земельные участки в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
€ 340,000
Земельные участки в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Продается земельный участок площадью 9200 кв.м. на острове Тасос. На территории подведено эл…
€ 350,000
Земельные участки в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Продается земельный участок площадью 11250 кв.м. на острове Тасос. На территории колодец, по…
€ 800,000
Земельные участки в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Продается огорожденный земельный участок площадью 1250 кв.м. на острове Тасос. На территории…
€ 350,000
Земельные участки в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Продается огорожденный земельный участок площадью 10500 кв.м. на острове Тасос. На территори…
€ 460,000
Земельные участки в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Продается земельный участок площадью 16000 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена в…
€ 300,000
Земельные участки в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Площадь 13 000 м²
Продается участок земли, площадью 13000 кв.м на юге острова Тасос. Участок находится в 280 м…
€ 600,000
Земельные участки в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Площадь 12 000 м²
На острове Тасос, продается земельный участок с панорамным видом. Площадь участка 12000кв.м.…
€ 320,000
Земельные участки 1 комната в Astrida, Греция
Земельные участки 1 комната
Astrida, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. на острове Тасос. Участок находится недалеко…
€ 200,000
Земельные участки 1 комната в Мариес, Греция
Земельные участки 1 комната
Мариес, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
На острове Тасос, продается земельный участок с панорамным видом. Площадь участка 12000кв.м.…
€ 320,000
Земельные участки 1 комната в Кастро, Греция
Земельные участки 1 комната
Кастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается участок земли, площадью 13000 кв.м на юге острова Тасос. Участок находится в 280 м…
€ 600,000
Земельные участки 1 комната в Ормос Принос, Греция
Земельные участки 1 комната
Ормос Принос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 10500 кв.м. на острове Тасос. На территори…
€ 460,000
Земельные участки 1 комната в Скала Рахонио, Греция
Земельные участки 1 комната
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 16000 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена в…
€ 300,000
Земельные участки 1 комната в Скала Потамиас, Греция
Земельные участки 1 комната
Скала Потамиас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1250 кв.м. на острове Тасос. На территории…
€ 350,000
Земельные участки 1 комната в Chrysi Ammoudia, Греция
Земельные участки 1 комната
Chrysi Ammoudia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 9200 кв.м. на острове Тасос. На территории подведено эл…
€ 350,000
Земельные участки 1 комната в Astrida, Греция
Земельные участки 1 комната
Astrida, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11250 кв.м. на острове Тасос. На территории колодец, по…
€ 800,000
Земельные участки 1 комната в Рахони, Греция
Земельные участки 1 комната
Рахони, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2200 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
€ 160,000
Земельные участки 1 комната в Chrysi Ammoudia, Греция
Земельные участки 1 комната
Chrysi Ammoudia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3763 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
€ 160,000
Земельные участки 1 комната в Chrysi Ammoudia, Греция
Земельные участки 1 комната
Chrysi Ammoudia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1100 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
€ 245,000
Земельные участки 1 комната в Тасос, Греция
Земельные участки 1 комната
Тасос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 18250 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена в…
€ 1,000,000
Земельные участки 1 комната в Скала Рахонио, Греция
Земельные участки 1 комната
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5365 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
€ 130,000
Земельные участки 1 комната в Скала Рахонио, Греция
Земельные участки 1 комната
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3150 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
€ 80,000
Земельные участки 1 комната в Айос-Георгиос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Георгиос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2240 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
€ 215,000
Земельные участки 1 комната в Chrysi Ammoudia, Греция
Земельные участки 1 комната
Chrysi Ammoudia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 400 кв.м. на острове Тасос. На территории …
€ 100,000
Земельные участки 1 комната в Astrida, Греция
Земельные участки 1 комната
Astrida, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4025 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
€ 90,000
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