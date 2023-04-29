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Земельные участки с видом на горы в Kavala Prefecture, Греция

59 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Кастро, Греция
Земельные участки 1 комната
Кастро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 28000 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комната в Astrida, Греция
Земельные участки 1 комната
Astrida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. на острове Тасос. Участок находится недалеко…
Земельные участки 1 комната в Мариес, Греция
Земельные участки 1 комната
Мариес, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
На острове Тасос, продается земельный участок с панорамным видом. Площадь участка 12000кв.м.…
Земельные участки 1 комната в Кастро, Греция
Земельные участки 1 комната
Кастро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается участок земли, площадью 13000 кв.м на юге острова Тасос. Участок находится в 280 м…
Земельные участки 1 комната в Айос-Георгиос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Георгиос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 30,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 320 кв.м. на острове Тасос. На территории …
Земельные участки 1 комната в Айос-Георгиос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Георгиос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продаются два земельных участка площадью 350 кв.м и 821 кв.м, на острове Тасос. Участки нахо…
Земельные участки 1 комната в Ормос Принос, Греция
Земельные участки 1 комната
Ормос Принос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 460,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 10500 кв.м. на острове Тасос. На территори…
Земельные участки 1 комната в Скала Рахонио, Греция
Земельные участки 1 комната
Скала Рахонио, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 16000 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комната в Скала Потамиас, Греция
Земельные участки 1 комната
Скала Потамиас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1250 кв.м. на острове Тасос. На территории…
Земельные участки 1 комната в Chrysi Ammoudia, Греция
Земельные участки 1 комната
Chrysi Ammoudia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 9200 кв.м. на острове Тасос. На территории подведено эл…
Земельные участки 1 комната в Теологос, Греция
Земельные участки 1 комната
Теологос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Продается земельный участок площадью 4800 кв.м. на острове Тасос. На территории подведено эл…
Земельные участки 1 комната в Потамья, Греция
Земельные участки 1 комната
Потамья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается земельный участок площадью 160 кв.м. на острове Тасос. На территории строение, под…
Земельные участки 1 комната в Теологос, Греция
Земельные участки 1 комната
Теологос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 20,000
Продается земельный участок площадью 504 кв.м. на острове Тасос. На территории подведено эле…
Земельные участки 1 комната в Astrida, Греция
Земельные участки 1 комната
Astrida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 11250 кв.м. на острове Тасос. На территории колодец, по…
Земельные участки 1 комната в Рахони, Греция
Земельные участки 1 комната
Рахони, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 2200 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Chrysi Ammoudia, Греция
Земельные участки 1 комната
Chrysi Ammoudia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Chrysi Ammoudia, Греция
Земельные участки 1 комната
Chrysi Ammoudia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 25,000
Продается земельный участок площадью 610 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Chrysi Ammoudia, Греция
Земельные участки 1 комната
Chrysi Ammoudia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 3763 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Chrysi Ammoudia, Греция
Земельные участки 1 комната
Chrysi Ammoudia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 245,000
Продается земельный участок площадью 1100 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Тасос, Греция
Земельные участки 1 комната
Тасос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 18250 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комната в Скала Сотирос, Греция
Земельные участки 1 комната
Скала Сотирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается земельный участок площадью 1720 кв.м. на острове Тасос. Имеет вид на море, на горы…
Земельные участки 1 комната в Sotiras, Греция
Земельные участки 1 комната
Sotiras, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 25,000
Продается земельный участок площадью 80 кв.м. на острове Тасос. На территории строение, подв…
Земельные участки 1 комната в Скала Рахонио, Греция
Земельные участки 1 комната
Скала Рахонио, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 5365 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Скала Рахонио, Греция
Земельные участки 1 комната
Скала Рахонио, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 3150 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Скала Рахонио, Греция
Земельные участки 1 комната
Скала Рахонио, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 30,000
Продается земельный участок площадью 505 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Айос-Георгиос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Георгиос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 215,000
Продается земельный участок площадью 2240 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Айос-Георгиос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Георгиос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 32,500
Продается земельный участок площадью 70 кв.м. на острове Тасос. На территории строение, подв…
Земельные участки 1 комната в Chrysi Ammoudia, Греция
Земельные участки 1 комната
Chrysi Ammoudia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 400 кв.м. на острове Тасос. На территории …
Земельные участки 1 комната в Astrida, Греция
Земельные участки 1 комната
Astrida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 4025 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Айос-Георгиос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Георгиос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 2720 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
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