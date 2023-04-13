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Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Восточная Македония и Фракия
Kavala Prefecture
Купить земельный участок в Кавала, Греция
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326 объектов найдено
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Земельные участки
Скала Рахонио, Греция
€ 280,000
Property Code. 11277 - Plot FOR SALE in Thasos Skala Rachoniou for €280.000 . Discover the f…
Земельные участки
Лименария, Греция
€ 170,000
Property Code. 11275 - Plot FOR SALE in Thasos Limenaria for €170.000. Discover the features…
Земельные участки
Скала Рахонио, Греция
€ 250,000
Код недвижимости. 11273 - Участок для продажи в Тасос Скала Рахониу для € 250.000 . Откройте…
Земельные участки
Лименария, Греция
€ 155,000
Код недвижимости. 11271 - Участок для продажи в Тасос Лименария для € 155.000. Откройте для …
Земельные участки
Ормос Принос, Греция
€ 45,000
Код недвижимости. 11270 - Участок для продажи в Тасос Ормос Приноу для € 45.000 . Откройте д…
Земельные участки
Теологос, Греция
€ 50,000
Код недвижимости. 11267 - Участок для продажи в Thasos Theologos для € 50.000. Откройте для …
Земельные участки
Тасос, Греция
€ 150,000
Код недвижимости. 11255 - Участок для продажи в Тасосе Лименас для € 150.000 . Откройте для …
Земельные участки
Скала Сотирос, Греция
€ 50,000
Код недвижимости. 11241 - Участок для продажи в Тасос Скала Сотирос для € 50.000 Эксклюзив. …
Земельные участки
Лименария, Греция
€ 115,000
Код недвижимости. 11232 - Участок для продажи в Тасос Лименария для € 115.000 . Откройте для…
Земельные участки
Kavala Prefecture, Греция
389 м²
€ 500,000
Kipoupoli Kavala: Plot for sale 389 sq.m. in a unique spot with a view of the sea and a fron…
Земельные участки
Потамья, Греция
€ 16,000
Код недвижимости. 11224 - Участок для продажи в Тасос Потамия для € 16.000 Эксклюзив. Открой…
Земельные участки
Потамья, Греция
€ 200,000
Код недвижимости. 11226 - Участок для продажи в Тасос Потамия для € 200.000 Эксклюзив. Откро…
Земельные участки
Потамья, Греция
€ 245,000
Код недвижимости. 11221 - Участок для продажи в Тасос Потамия для € 245.000 . Откройте для с…
Земельные участки
Kryoneri, Греция
362 м²
€ 20,000
ID: #2063 - Kavala Prefecture, Filippoi: FOR SALE plane plot 362sqm with facade length of 40…
Земельные участки
Скала Марион, Греция
1 002 м²
€ 140,000
ID: #BK30 - Kavala Prefecture, Thasos: FOR SALE amphitheatric plot 1002sqm with a Coefficien…
Земельные участки
Kavala Prefecture, Греция
322 м²
€ 150,000
Kavala, DEPOS: Amphitheater Plot for sale 322 sq.m. with building factor 0.8, building squar…
Земельные участки
Лименария, Греция
€ 130,000
Код недвижимости. 11202 - Участок для продажи в Тасос Лименария для € 130.000 . Откройте для…
Земельные участки
Лименария, Греция
€ 35,000
Код недвижимости. 11203 - Участок для продажи в Тасос Лименария для € 35.000 . Откройте для …
Земельные участки
Тасос, Греция
€ 95,000
Код недвижимости. 11205 - Участок для продажи в Тасос Лименас для € 95.000. Откройте для себ…
Земельные участки
Nea Iraklitsa, Греция
1 407 м²
€ 720,000
Eleftheres, Nea Iraklitsa: Unique plot for sale in Nea Iraklitsa, 1407 sq.m. at a distance o…
Земельные участки
Скала Сотирос, Греция
€ 30,000
Код недвижимости. 11198 - Участок для продажи в Тасос Скала Сотирос для € 28.000 . Откройте …
Земельные участки
Kallirachi, Греция
€ 12,000
Код недвижимости. 11173 - Участок для продажи в Тасос Каллирачи за € 12.000 . Откройте для с…
Земельные участки
Скала Рахонио, Греция
€ 120,000
Код недвижимости. 11171 - Участок для продажи в Тасос Скала Рахониу для € 120.000. Откройте …
Земельные участки
Тасос, Греция
€ 72,000
Код недвижимости. 11170 - Участок для продажи в Тасосе Лименас для € 72.000 . Откройте для с…
Земельные участки
Кринидес, Греция
744 м²
€ 40,000
Филиппы, Криниды: Продается светлый и плоский участок 744 кв.м с фасадом 24м. с коэффициенто…
Земельные участки
Kallirachi, Греция
€ 40,000
Код недвижимости. 11154 - Продается земля в Тасос Каллирачи за € 40000. Откройте для себя ха…
Земельные участки
Тасос, Греция
€ 270,000
Код недвижимости. 11149 - Участок для продажи в Тасос Лименас для € 84.000. Откройте для себ…
Земельные участки
Лименария, Греция
€ 110,000
Property Code. 11144 - Plot FOR SALE in Thasos Limenaria for €110.000. Discover the features…
Земельные участки
Скала Марион, Греция
€ 90,000
Код недвижимости. 11114 - Участок для продажи в Тасос Скала Марион для € 90.000. Откройте дл…
Земельные участки
Lydia, Греция
1 400 м²
€ 20,000
ID: #LA180 - Kavala Prefecture, Filippoi: FOR SALE inclining plot 1400sqm facade. It is loca…
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