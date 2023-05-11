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Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Катерини
Земельные участки с видом на море в Катерини, Греция
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23 объекта найдено
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Земельные участки 1 комната
Nea Chrani, Греция
1
1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 19704 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земел…
Земельные участки 1 комната
Nea Chrani, Греция
1
1
€ 45,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 975 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
Земельные участки 1 комната
Elatochori, Греция
1
1
€ 220,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1200 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
Земельные участки 1 комната
Olympiaki Akti Beach, Греция
1
1
€ 420,000
Продается земельный участок площадью 12955 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земел…
Земельные участки 1 комната
Olympiaki Akti Beach, Греция
1
1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 54000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
Земельные участки 1 комната
Olympiaki Akti Beach, Греция
1
1
€ 220,000
Продается земельный участок площадью 4862 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната
Olympiaki Akti Beach, Греция
1
1
€ 590,000
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната
Sevasti, Греция
1
1
€ 20,000
Продается земельный участок площадью 2800 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет великолепный в…
Земельные участки 1 комната
Olympiaki Akti Beach, Греция
1
1
€ 135,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната
Elatochori, Греция
1
1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории с возм…
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1
1
€ 850,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колод…
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1
1
€ 4,500,000
Продается земельный участок площадью 65000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колод…
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
1
1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 450 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната
Nea Chrani, Греция
1
1
€ 35,000
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. на Олимпийской Ривьере.Земельный участок не …
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1
1
€ 110,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
Земельные участки 1 комната
Olympiaki Akti Beach, Греция
1
1
€ 330,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 450 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1
1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 4685 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната
Nea Chrani, Греция
1
1
€ 22,000
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
1
1
€ 35,000
Продается земельный участок площадью 5325 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната
Nea Trapezounta, Греция
1
1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
1
1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 10952 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колод…
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
1
1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 450 кв.м. на Олимпийской Ривьере.Земельный участок не п…
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
1
1
€ 950,000
Продается земельный участок площадью 9735 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
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