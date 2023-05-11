ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
9
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Катерини
Земельные участки с видом на горы в Катерини, Греция
Очистить
158 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
1
1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
1
1
€ 35,000
Продается земельный участок площадью 317 кв.м. в центральной Греции. Имеет вид на горы, на город
Земельные участки 1 комната
Ano Agios Ioannis, Греция
1
1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 401 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колодец…
Земельные участки 1 комната
Olympiaki Akti Beach, Греция
1
1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 250 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната
Olympiaki Akti Beach, Греция
1
1
€ 58,800
Продается земельный участок площадью 19600 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на горы
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1
1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 1250 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната
Olympiaki Akti Beach, Греция
1
1
€ 34,000
Продается земельный участок площадью 4035 кв.м. в центральной Греции. Имеет вид на горы
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
1
1
€ 66,000
Продается земельный участок площадью 660 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на горы
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
1
1
€ 17,500
Продается земельный участок площадью 924 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на горы
Земельные участки 1 комната
Nea Chrani, Греция
1
1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 19704 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земел…
Земельные участки 1 комната
Nea Chrani, Греция
1
1
€ 45,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 975 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
Земельные участки 1 комната
Nea Chrani, Греция
1
1
€ 170,000
Продается земельный участок площадью 672 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на горы
Земельные участки 1 комната
Svoronos, Греция
1
1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 413 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на горы
Земельные участки 1 комната
Paleo Keramidi, Греция
1
1
€ 20,000
Продается земельный участок площадью 4675 кв.м. в центральной Греции. Имеет вид на горы
Земельные участки 1 комната
Andromachi, Греция
1
1
€ 270,000
Продается земельный участок площадью 7642 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на горы
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1
1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на горы
Земельные участки 1 комната
Paleo Keramidi, Греция
1
1
€ 85,000
Продается земельный участок площадью 607 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на горы
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
1
1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 6250 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на горы
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
1
1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на горы
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
1
1
€ 39,000
Продается земельный участок площадью 9911 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колоде…
Земельные участки 1 комната
Ano Agios Ioannis, Греция
1
1
€ 200,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 864 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
Земельные участки 1 комната
Elatochori, Греция
1
1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 425 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната
Elatochori, Греция
1
1
€ 220,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1200 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
1
1
€ 550,000
Продается земельный участок площадью 48714 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колод…
Земельные участки 1 комната
Neo Keramidi, Греция
1
1
€ 50,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 467 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
Земельные участки 1 комната
Olympiaki Akti Beach, Греция
1
1
€ 420,000
Продается земельный участок площадью 12955 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земел…
Земельные участки 1 комната
Ganochora, Греция
1
1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 586 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната
Olympiaki Akti Beach, Греция
1
1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 592 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната
Olympiaki Akti Beach, Греция
1
1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 250 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната
Olympiaki Akti Beach, Греция
1
1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 54000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
6
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты