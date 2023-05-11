Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Катерини

Земельные участки с видом на горы в Катерини, Греция

158 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
Земельные участки 1 комната в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 35,000
Продается земельный участок площадью 317 кв.м. в центральной Греции. Имеет вид на горы, на город
Земельные участки 1 комната в Ano Agios Ioannis, Греция
Земельные участки 1 комната
Ano Agios Ioannis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 401 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колодец…
Земельные участки 1 комната в Olympiaki Akti Beach, Греция
Земельные участки 1 комната
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 250 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Olympiaki Akti Beach, Греция
Земельные участки 1 комната
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 58,800
Продается земельный участок площадью 19600 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на горы
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 1250 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Olympiaki Akti Beach, Греция
Земельные участки 1 комната
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 34,000
Продается земельный участок площадью 4035 кв.м. в центральной Греции. Имеет вид на горы
Земельные участки 1 комната в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 66,000
Продается земельный участок площадью 660 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на горы
Земельные участки 1 комната в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 17,500
Продается земельный участок площадью 924 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на горы
Земельные участки 1 комната в Nea Chrani, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Chrani, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 19704 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земел…
Земельные участки 1 комната в Nea Chrani, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Chrani, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 45,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 975 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
Земельные участки 1 комната в Nea Chrani, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Chrani, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 170,000
Продается земельный участок площадью 672 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на горы
Земельные участки 1 комната в Svoronos, Греция
Земельные участки 1 комната
Svoronos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 413 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на горы
Земельные участки 1 комната в Paleo Keramidi, Греция
Земельные участки 1 комната
Paleo Keramidi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 20,000
Продается земельный участок площадью 4675 кв.м. в центральной Греции. Имеет вид на горы
Земельные участки 1 комната в Andromachi, Греция
Земельные участки 1 комната
Andromachi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается земельный участок площадью 7642 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на горы
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на горы
Земельные участки 1 комната в Paleo Keramidi, Греция
Земельные участки 1 комната
Paleo Keramidi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 85,000
Продается земельный участок площадью 607 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на горы
Земельные участки 1 комната в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 6250 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на горы
Земельные участки 1 комната в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на горы
Земельные участки 1 комната в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 39,000
Продается земельный участок площадью 9911 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колоде…
Земельные участки 1 комната в Ano Agios Ioannis, Греция
Земельные участки 1 комната
Ano Agios Ioannis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 864 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
Земельные участки 1 комната в Elatochori, Греция
Земельные участки 1 комната
Elatochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 425 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Elatochori, Греция
Земельные участки 1 комната
Elatochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 220,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1200 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
Земельные участки 1 комната в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается земельный участок площадью 48714 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колод…
Земельные участки 1 комната в Neo Keramidi, Греция
Земельные участки 1 комната
Neo Keramidi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 50,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 467 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
Земельные участки 1 комната в Olympiaki Akti Beach, Греция
Земельные участки 1 комната
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 420,000
Продается земельный участок площадью 12955 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земел…
Земельные участки 1 комната в Ganochora, Греция
Земельные участки 1 комната
Ganochora, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 586 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Olympiaki Akti Beach, Греция
Земельные участки 1 комната
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 592 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Olympiaki Akti Beach, Греция
Земельные участки 1 комната
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 250 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Olympiaki Akti Beach, Греция
Земельные участки 1 комната
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 54000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
Realting.com
Перейти