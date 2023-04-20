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Земельные участки в периферийная единица Кастория, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Ampelokipi, Греция
Земельные участки 1 комната
Ampelokipi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 490,000
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. в северной Греции. На территории с возможно…
Земельные участки 1 комната в Sidirichori, Греция
Земельные участки 1 комната
Sidirichori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 411 кв.м. в северной Греции. На территории подведена во…
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