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Земельные участки в Кастория, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Sidirichori, Греция
Земельные участки 1 комната
Sidirichori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 65,000
Realting.com
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