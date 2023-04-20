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Земельные участки с бассейном в Касандрия, Греция

1 объект найдено
Земельные участки в Касандрия, Греция
Земельные участки
Касандрия, Греция
-1 Этаж
€ 1,400,000
Center ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 10000 m2, Код. HPS427, 1.400.000 €
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