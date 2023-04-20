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Земельные участки с видом на море в Касандрия, Греция

15 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 107,000
Продается земельный участок площадью 2190 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 107,000
Продается земельный участок площадью 2190 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 74500 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
Земельные участки 1 комната в Касандрия, Греция
Земельные участки 1 комната
Касандрия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 8462 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната в Касандрия, Греция
Земельные участки 1 комната
Касандрия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 13500 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 7500 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается земельный участок площадью 10800 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
Земельные участки 1 комната в Касандрия, Греция
Земельные участки 1 комната
Касандрия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 480,000
Продается земельный участок площадью 11500 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2700 кв.м. на полуострове Кассандра, регио…
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 8400 кв.м. на полуострове Кассандра, регио…
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 11005 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
Земельные участки 1 комната в Fourka, Греция
Земельные участки 1 комната
Fourka, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Продается земельный участок площадью 5792 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната в Fourka, Греция
Земельные участки 1 комната
Fourka, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Продается земельный участок площадью 4240 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 350 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики. …
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