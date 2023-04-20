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Земельные участки с видом на горы в Касандрия, Греция

14 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Касандрия, Греция
Земельные участки 1 комната
Касандрия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 16000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 74500 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 241,000
Продается земельный участок площадью 12150 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
Земельные участки 1 комната в Fourka, Греция
Земельные участки 1 комната
Fourka, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается земельный участок площадью 18237 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 122,000
Продается земельный участок площадью 7700 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната в Fourka, Греция
Земельные участки 1 комната
Fourka, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната в Fourka, Греция
Земельные участки 1 комната
Fourka, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 47,000
Продается земельный участок площадью 600 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики. …
Земельные участки 1 комната в Fourka, Греция
Земельные участки 1 комната
Fourka, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 8347 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 11005 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
Земельные участки 1 комната в Касандрия, Греция
Земельные участки 1 комната
Касандрия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 24,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната в Касандрия, Греция
Земельные участки 1 комната
Касандрия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 9500 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната в Fourka, Греция
Земельные участки 1 комната
Fourka, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Продается земельный участок площадью 5792 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 760 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики. …
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