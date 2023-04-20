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Земельные участки в Каристос, Греция

13 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Аэтос, Греция
Земельные участки 1 комната
Аэтос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 41,000
Продается земельный участок площадью 445 кв.м. в центральной Греции
Земельные участки 1 комната в Аэтос, Греция
Земельные участки 1 комната
Аэтос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 27,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на острове Эвия. На территории земельный учас…
Земельные участки в Грампия, Греция
Земельные участки
Грампия, Греция
850 м²
€ 90,000
Земельные участки 1 комната в Мили, Греция
Земельные участки 1 комната
Мили, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,180,000
Продается земельный участок площадью 28000 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Каристос, Греция
Земельные участки 1 комната
Каристос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 116000 кв.м. на острове Эвия. Участок расположен в посе…
Земельные участки 1 комната в Каристос, Греция
Земельные участки 1 комната
Каристос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 506 кв.м. на острове Эвия. На территории с возможностью…
Земельные участки 1 комната в Каристос, Греция
Земельные участки 1 комната
Каристос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Земельный участок в котором есть возможность построить 360 кв.м расположен в районе Каристос
Земельные участки 1 комната в Аэтос, Греция
Земельные участки 1 комната
Аэтос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Продается земельный участок площадью 300 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Аэтос, Греция
Земельные участки 1 комната
Аэтос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Продается земельный участок площадью 300 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Грампия, Греция
Земельные участки 1 комната
Грампия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 31,860
Продается земельный участок площадью 664 кв.м. на острове Эвия. На территории с возможностью…
Земельные участки 1 комната в Мили, Греция
Земельные участки 1 комната
Мили, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Участок расположен на острове Эвия, в муниципалитете Каристос
Земельные участки 1 комната в Аэтос, Греция
Земельные участки 1 комната
Аэтос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 25,000
Продается земельный участок площадью 474 кв.м. на острове Эвия
Земельные участки 1 комната в Аэтос, Греция
Земельные участки 1 комната
Аэтос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 16,000
Продается земельный участок площадью 440 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
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