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Земельные участки
Греция
периферийная единица Карпатос
Земельные участки в периферийная единица Карпатос, Греция
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35 объектов найдено
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Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
5 080 м²
Предлагается на продажу земельный участок площадью 5080 кв.м на п-ве Афон на Халкидики. Зеле…
€2,20 млн
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Продается земельный участок площадью 6500 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
€350,000
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Земельные участки с видом на море, на первой береговой линии
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Продается земельный участок площадью 8970 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
€305,000
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Земельные участки с видом на море, на первой береговой линии
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Продается земельный участок площадью 50000 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
€1,000,000
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Земельные участки с видом на море
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Продается земельный участок площадью 4700 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
€550,000
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Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Продается земельный участок площадью 8500 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
€1,000,000
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Земельные участки с видом на море
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Продается земельный участок площадью 8500 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
€700,000
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Земельные участки с видом на море, на первой береговой линии
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Продается земельный участок площадью 14300 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
€300,000
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Земельные участки с видом на море
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Продается земельный участок площадью 11370 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
€800,000
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Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Продается огорожденный земельный участок площадью 1200 кв.м. на полуострове Афон, региона Ха…
€300,000
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Земельные участки с видом на море, на первой береговой линии
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Продается земельный участок площадью 16800 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
€1,60 млн
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Земельные участки с видом на море, на первой береговой линии
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Продается земельный участок площадью 11000 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
€430,000
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Земельные участки с видом на море, на первой береговой линии
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Продается земельный участок площадью 13115 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
€300,000
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Земельные участки с видом на море, на первой береговой линии
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Продается земельный участок площадью 4078 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
€300,000
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Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
€750,000
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. Име…
€600,000
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Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
8 300 м²
Продается земельный участок площадью 8300 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
€300,000
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Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Продается земельный участок площадью 10500 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
€2,10 млн
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Земельные участки с видом на море
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Продается земельный участок площадью 7150 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
€1,10 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
€650,000
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Продается огорожденный земельный участок площадью 4560 кв.м. на полуострове Афон, региона Ха…
€860,000
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Продается земельный участок площадью 4200 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
€445,000
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Продается земельный участок площадью 13180 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
€1,50 млн
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Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Продается земельный участок площадью 2700 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики
€500,000
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Земельные участки с видом на море
периферия Южные Эгейские острова, Греция
8 620 м²
Продается земельный участок площадью 8620 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. Имее…
€1,60 млн
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Земельные участки с видом на море
периферия Южные Эгейские острова, Греция
10 550 м²
Продается земельный участок площадью 10550 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. Име…
€1,50 млн
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Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
11 300 м²
Продается земельный участок площадью 11300 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
€765,000
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Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
15 600 м²
Продается земельный участок площадью 15600 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
€600,000
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Земельные участки с видом на море, на первой береговой линии
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
€350,000
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Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
7 850 м²
Предлагаем Вашему вниманию чудесное предложение - земельный участок площадью 7850 кв.м. Необ…
€315,000
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