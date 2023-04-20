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Земельные участки с видом на горы в Карица, Греция

8 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Platanakia, Греция
Земельные участки 1 комната
Platanakia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 225,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4600 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
Земельные участки 1 комната в Nea Efesos, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Efesos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 48,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колоде…
Земельные участки 1 комната в Nea Efesos, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Efesos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 980 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Nea Efesos, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Efesos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 650 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
Земельные участки 1 комната в Nea Efesos, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Efesos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Nea Efesos, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Efesos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 43,000
Продается земельный участок площадью 325 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Nea Efesos, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Efesos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 994 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Platanakia, Греция
Земельные участки 1 комната
Platanakia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 18600 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
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